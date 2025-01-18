Зокрема, деякі користувачі звинуватили чоловіка Саніної в незаконному перетині кордону під час воєнного стану. Співачка відреагувала на ці закиди. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку виконавиці.
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Так, Юлія Саніна розсекретила, коли саме її коханий виїхав за кордон.
Ніхто нікого не вивозив. Наша родина виїхала ще до повномасштабного вторгнення,
– заявила артистка.
Юлія Саніна відповіла на закиди про незаконний виїзд чоловіка за кордон / Скриншот з інстаграму
Нагадаємо, у жовтні Валерій Бебко вперше за довгий час вийшов на зв'язок. Тоді він показав фото з Лос-Анджелеса.
Що відомо про виступи The Hardkiss під час великої війни
- Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну гурт The Hardkiss організував серію благодійних концертів за кордоном, а також здійснив масштабні турне Європою та Північною Америкою.
- Фронтвумен гурту Юлія Саніна також представила сольну програму Special Kiss, де виконувала акустичні версії хітів The Hardkiss. Вона влаштувала всеукраїнський тур.
- У січні цього року гурт оголосив про скасування довгоочікуваного концерту на НСК "Олімпійський", який мав відбутися до 10-річчя колективу та переносився впродовж п'яти років. "Ми змушені були ухвалити це рішення через низку причин: продовження воєнного стану, не функціонування стадіону, втрату актуальності події", – пояснили музиканти.
- Юлія Саніна також повідомила, що у 2025 році The Hardkiss не планує концертних турів ані в Україні, ані за кордоном.