Українська акторка Ольга Сумська стала очевидицею подій. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку знаменитості.
Не пропустіть Я не відмовляю, – чоловік відомої акторки шокував заявою про її бажання долучитися до ЗСУ
Так, Сумська виставила інстаграм-сторіс, де показала кадри з місця трагедії біля станції метро "Лук'янівська". Як виявилося, акторка живе поруч із цим місцем, відтак опинилася ледь не в епіцентрі вибухів.
Ми зовсім поряд. Наші будинки здригалися,
– написала Ольга в інстаграмі.
Ольга Сумська опинилася в епіцентрі ракетної атаки на Київ / Скриншоти з інстаграм-сторіс
Що відомо про наслідки ракетного обстрілу Києва
- Внаслідок атаки загинули 3 людини, ще 3 зазнали поранень.
- Найбільше постраждав Шевченківський район столиці, зокрема територія поблизу станції метро "Лук'янівська". В результаті удару в районі загорілася нежитлова будівля, а в житловому будинку повибивало майже всі вікна та виникло сильне задимлення. Також частково зруйновано адміністративну будівлю, бізнес-центр та магазин. Серйозних пошкоджень зазнав ресторан McDonald's поблизу метро.
- Внаслідок обстрілу було пошкоджено магістральний водопровід. Вогнем було знищено 3 автомобілі, ще 10 отримали пошкодження різного ступеня.
- Падіння уламків ракет також зафіксовано у Деснянському та Голосіївському районах Києва.