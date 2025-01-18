Спочатку Дар'я планувала стати бойовою медикинею, проте серйозні проблеми з коліном завадили цьому планові. Наразі артистка розглядає інші напрямки служби. Про це розповів її коханий Дмитро Сова. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Аліни Доротюк.

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Як з'ясувалося, Дар'я має намір опанувати керування дронами. Дмитро підтримує рішення дружини та готовий допомогти їй.

Вона зараз думає, де можна навчитися на оператора БпЛА. Вона вже розуміє, якщо вона не вивезе це фізично через суглоби, то вона хоче хоча б так долучитися. Я кажу: "Добре, якщо хочеш, я тобі знайду підрозділ, який залучає дівчат". Колись спілкувався з однією пані, яка нас навчала, вона каже: "Так, чоловіки дуже класно літають, але є дівчата, їх небагато, снайпери й оператори БпЛА, які якщо беруться за цю справу, то дуже класно це роблять". Я не відмовляю – якщо вона хоче здобути цю навичку, то будь ласка,

– підкреслив актор-військовий.

Водночас він додав, що дружина також багато зараз допомагає в тилу, що є не менш важливо.

Інтерв'ю з Дмитром Совою: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, раніше Дар'я зізнавалася, що морально готова взяти до рук зброю та на фронті, але стан здоров'я їй цього не дозволяє. В одному з інтерв'ю акторка зазначила, що думає про це щодня: "Мене так виховали. Я знаю, що здатна на це – і морально, і фізично була б, якби не проблеми зі здоров'ям".