Сначала Дарья планировала стать боевым медиком, однако серьезные проблемы с коленом помешали этому плану. Сейчас артистка рассматривает другие направления службы. Об этом рассказал ее любимый Дмитрий Сова. Сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Алины Доротюк.

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Как выяснилось, Дарья намерена освоить управление дронами. Дмитрий поддерживает решение жены и готов помочь ей.

Она сейчас думает, где можно обучиться на оператора БпЛА. Она уже понимает, если она не вывезет это физически из-за суставов, то она хочет хотя бы так приобщиться. Я говорю: "Хорошо, если хочешь, я тебе найду подразделение, которое привлекает девушек". Когда общался с одной дамой, которая нас учила, она говорит: "Да, мужчины очень классно летают, но есть девушки, их немного, снайперы и операторы БпЛА, которые если берутся за это дело, то очень классно это делают". Я не отказываю – если она хочет получить этот навык, то пожалуйста,

– подчеркнул актер-военный.

В то же время он добавил, что жена также много сейчас помогает в тылу, что не менее важно.

Интервью с Дмитрием Совой: смотрите видео онлайн

Напомним, ранее Дарья признавалась, что морально готова взять в руки оружие и на фронте, но состояние здоровья ей этого не позволяет. В одном из интервью актриса отметила, что думает об этом каждый день: "Меня так воспитали. Я знаю, что способна на это – и морально, и физически была бы, если бы не проблемы со здоровьем".