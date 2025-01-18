Украинская актриса Ольга Сумская стала очевидцем событий. Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу знаменитости.
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Так, Сумская выставила инстаграм-сторис, где показала кадры с места трагедии возле станции метро "Лукьяновская". Как выяснилось, актриса живет рядом с этим местом, поэтому оказалась чуть ли не в эпицентре взрывов.
Мы совсем рядом. Наши дома содрогались,
– написала Ольга в инстаграме.
Ольга Сумская оказалась в эпицентре ракетной атаки на Киев / Скриншоты из инстаграм-сторис
Что известно о последствиях ракетного обстрела Киева
- В результате атаки погибли 3 человека, еще 3 получили ранения.
- Больше всего пострадал Шевченковский район столицы, в частности территория вблизи станции метро "Лукьяновская". В результате удара в районе загорелось нежилое здание, а в жилом доме выбило почти все окна и возникло сильное задымление. Также частично разрушено административное здание, бизнес-центр и магазин. Серьезные повреждения получил ресторан McDonald's вблизи метро.
- В результате обстрела был поврежден магистральный водопровод. Огнем было уничтожено 3 автомобиля, еще 10 получили повреждения различной степени.
- Падение обломков ракет также зафиксировано в Деснянском и Голосеевском районах Киева.