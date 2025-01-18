Украинская актриса Ольга Сумская стала очевидцем событий. Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу знаменитости.

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Так, Сумская выставила инстаграм-сторис, где показала кадры с места трагедии возле станции метро "Лукьяновская". Как выяснилось, актриса живет рядом с этим местом, поэтому оказалась чуть ли не в эпицентре взрывов.

Мы совсем рядом. Наши дома содрогались,

– написала Ольга в инстаграме.

Ольга Сумская оказалась в эпицентре ракетной атаки на Киев / Скриншоты из инстаграм-сторис

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