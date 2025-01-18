Перші вибухи у Києві під час обстрілу ударними БпЛА пролунали приблизно о 5 ранку, а балістикою країна-терористка вдарила о 5:50. 24 Канал зібрав усе, що відомо про російську атаку на українську столицю у суботній ранок.

Дивіться також Росіяни запустили по Україні 39 ударних БпЛА та 4 балістичні ракети: скільки цілей збили

Росія атакувала Київ "Шахедами" та балістикою

Тривогу цієї ночі у Києві оголошували тричі: перша тривала з 00:02 до 2:07, друга – 4:54 – 5:46, третя – 5:50 – 7:05.

З вечора 17 січня тривала атака "Шахедами" по Україні. О 5:14 у Києві по них працювала ППО.

Інформації про наслідки атаки БпЛА немає.

О 5:51 з'явилося попередження про загрозу застосування балістичного озброєння від Повітряних сил. Серію вибухів у столиці почули уже за 2 хвилини.

У столиці знову гучно. Працює ППО. Загроза балістики. Перебувайте в укриттях!

– писав мер Києва Віталій Кличко.

Падіння уламків зафіксовано у трьох районах Києва

Після вибухів з'явилася інформація про займання в Шевченківському районі Києва. Горіла нежитлова будівля. А у під'їзді житлового будинку повибивало майже всі вікна і було задимлення.

Пошкодження унаслідок атаки по Києву / Фото РБК-Україна

Окрім того, вкотре постраждала станція метро "Лук'янівська" – там пошкоджені скляні елементи входу. Її довелося закрити на вхід і вихід, а поїзди прямували без зупинки.

Також частково зруйновано адмінбудівлю, бізнес-центр та магазин.

У Києві пошкоджено бізнес-центр: дивіться відео

Пошкоджено також McDonald's поблизу станції метро. Це був перший такий заклад в Україні, який відкрили ще у 1997 році.

Пошкоджено станцію метро та McDonald's: дивіться відео

Наслідки обстрілу столиці / Фото Суспільного, РБК-Україна та телеграм-каналів

У цьому ж районі унаслідок атаки пошкоджений також магістральний водопровід. Утворився потоп. О 9:29 тиск у мережі та водопостачання всіх споживачів було повністю відновлено.

Вогнем знищено 3 автівки, ще 10 – зазнали ушкоджень.

Наслідки атаки на Київ / Фото ДСНС

Падіння уламків також було зафіксовано у Деснянському та Голосіївському районах Києва. Займань не було.

Ліквідовували наслідки атаки щонайменше 84 рятувальники та 22 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.

Кияни йдуть на роботу після ранкової атаки: дивіться відео

Унаслідок атаки є жертви та постраждалі

На жаль, російська атака на Київ не минулася без людських жертв. Усі вони – з Шевченківського району.

Так, спочатку було відомо про 3 загиблих чоловіків. Але о 7:05 начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що кількість зросла до 4.

За даними NV, один із загиблих згорів живцем в машині. Ще одного молодого чоловіка Росія вбила за кілька метрів від входу до станції метро. Третя жертва також перебувала в одній із автівок.

У першу годину після атаки тіла жертв лежали просто неба.

Також ще 3 осіб отримали поранення.

Про стан постраждалих наразі не повідомляється.

У Повітряних силах прокоментували наслідки атаки

Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Юрій Ігнат у коментарі РБК-Україна пояснив, чому наслідки атаки на Київ настільки серйозні.

Балістичні ракети вкрай складні цілі для перехоплення. Обидві ракети, які атакували Київ, були збиті,

– сказав він.

Ігнат додав, що одна із цілей була збита на невеликій висоті. Саме тому вибухова хвиля під час бойової роботи спричинила такі наслідки.

"Як ми неодноразово наголошували, фрагменти збитої ракети не можуть розчинитись у повітрі, тому наслідки протиповітряного бою в такій місцевості, як густонаселені міста, на жаль, трапляються часто. Все, що збивається в повітрі, обов’язково упаде на землю, тому ми щоразу просимо громадян дотримуватися заходів безпеки і перебувати в укриттях", – цитує Ігната також "Українська правда".