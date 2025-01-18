Повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Бойова робота проводилася в 12 областях України.

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Як відпрацювало ППО

У ніч на 18 січня 2025 року росіяни випустили по Україні 39 ударних БпЛА типу "Шахед" і безпілотники-імітатори різних типів.

Звідки відбували пуски ворожих БпЛА:

Міллерово;

Брянськ;

Приморсько-Ахтарськ.

Також росіяни застосували 4 балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23, пуски відбувалися із Воронезької та Брянської областей Росії.

До відбиття повітряного нападу залучали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 08:00 підтверджено збиття двох балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 на Київщині та 24 ударних БпЛА типу "Шахед" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській та Донецькій областях,

– повідомили в Повітряних силах.

Скільки повітряних цілей вдалося знищити / Інфографіка Повітряних сил

Ще 14 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені. На жаль, внаслідок ворожої атаки на Київ загинули люди – збиті балістичні ракети упали в Шевченківському районі міста. Також частково було зруйновано виробничу будівлю підприємства, пошкоджено будинки, вхід в метро, автомобілі та магістральний водогін.

Також Росія атакувала Запоріжжя. За попередньою інформацією, минулося без жертв, втім, є постраждалі, їм надається допомога. Ворог вдарив балістикою по одному з підприємств міста, також пошкоджено будинки і транспортні засоби.