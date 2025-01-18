Тим паче, що про це раніше говорила й сама Мішель. Водночас днями колишній президент США публічно звернувся до дружини та показав їхнє рідкісне спільне фото. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Барака Обами.

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Так, 44-й президент США 17 січня привітав Мішель Обаму з днем народження та поширив зворушливе фото з коханою, коли вони усміхнені сиділи за столом в одному з ресторанів. Барак і Мішель на знімку трималися за руки.

З днем народження, кохання всього мого життя. Ти наповнюєш будь-який простір теплом, мудрістю, гумором і витонченістю – і при цьому виглядаєш приголомшливо. Я щасливий, що можу розділити з тобою життєві пригоди. Я люблю тебе,

– написав колишній президент США.

Мішель Обама вже відреагувала на привітання коханого. Вона у коментарях написала: "Я люблю тебе, милий".



Мішель Обама відреагувала на привітання від чоловіка / Скриншот з інстаграм-сторіс

Якою була історія кохання зіркового подружжя