Перед від'їздом подружжя зробило прощальне селфі на тлі Білого дому. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку 46-го президента Сполучених Штатів Америки.

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Так, на світлині, яку Джилл Байден опублікувала в соцмережах, вона усміхнена разом з чоловіком позувала в синій сукні. Джозеф Байден був одягнений в піджак та білу сорочку.

Одне останнє фото,

– написала перша леді США під світлиною.

Зауважимо, перед церемонією інавгурації Трамп прибув до Білого дому на традиційне чаювання з Байденом. Така приватна зустріч між новообраним президентом та його попередником є давньою американською традицією. Єдиним винятком став 2021 рік, коли Трамп відмовився приймати Байдена, порушивши багаторічний звичай. Цього разу чаювання тривало менш як годину, після чого обидва президенти разом вирушили до Капітолія в одному лімузині.