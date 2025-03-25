Окрім колишнього президента США та першої леді, на події зібралися оскароносні актори, лавреати музичної премії "Греммі" та легендарні режисери. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на Variety.

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У своєму інстаграмі Джилл Байден опублікувала фото з чоловіком з дня прем'єри вистави "Отелло". Вона одягнула бірюзову сукню від бренду Ральфа Лорена, а доповнила свій образ намистом і сережками.

Джо Байден позував у класичному смокінгу, білій сорочці та чорній краватці-метелику. 46-й президент США також прикріпив до піджака брошку у вигляді американського прапора.

Вечір побачення,

– лаконічно підписала фото колишня перша леді США.

Серед інших гостей були актор Семюел Л. Джексон, акторка та режисерка Анджела Бассетт, режисер та продюсер Спайк Лі, акторка та письменниця Джеймі Лі Кертіс, актор Колман Домінго та багато інших.

Режисером бродвейської вистави "Отелло" став Кенні Леон. Отелло зіграв Дензел Вашингтон, а Яго – Джейк Джилленхол.

Нагадаємо, що у день інавгурації Дональда Трампа, яка відбулася 20 січня 2025 року, Байдени зробили прощальне селфі на фоні Білого дому.