Канадській співачці Граймс (справжнє ім'я – Клер Буше) діагностували аутизм та РДУГ (розлад дефіциту уваги та гіперактивності). Про це пише Show 24 з посиланням на її сторінку в соцмережі Х.

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Граймс припускає, що вона також може страждати від дислексії – хвороби, що характеризується проблемами з читанням. Вона зауважила, що якби хворобу вдалося виявити у дитинстві, це б пояснило її поведінку і допомогло б впоратися з труднощами.

Цього року мені діагностували РДУГ/аутизм, і я зрозуміла, що у мене, ймовірно, дислексія, тому я взагалі не можу писати без перевірки орфографії. Гадаю, що якби ми дізналися про це у моєму дитинстві, я б так не перенавантажувала себе роботою, приймала ліки, і вся та низка дивних залежностей і мотивацій, які у мене були, розглядалися б як патологічні,

– поділилась артистка.

Граймс закликала не ставити собі діагнозів самостійно. І додала, що, на її думку, великий відсоток діагнозів РДУГ може бути причиною екранної залежності та вигорання.

Зауважимо, співачка Граймс певний час була у стосунках з Ілоном Маском. У пари народилося троє дітей – син X Æ A-12, дочка Екза Дарк Сайдеріл і син Techno Mechanicus.

Після розриву в Ілона Маска та Граймс виникають суперечки з приводу виховання дітей. А в лютому цього року співачка публічно звернулась до колишнього партнера. Вона заявила, що він ігнорує проблеми зі здоров'ям їхньої дитини. За словами Граймс, ця ситуація термінова, а без реакції малюк може залишитися з інвалідністю на все життя.