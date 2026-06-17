У колишнього ведучого Top Gear Джеремі Кларксона діагностували рак простати

Британський телеведучий Джеремі Кларксон повідомив, що у нього діагностували рак простати в епізоді останнього сезону серіалу "Ферма Кларксона", зйомки якого проходили у 2024 – 2025 роках.

Про це пише BBC. Кларксон розповів про свій діагноз постійним акторам серіалу Калебу Куперу та Чарлі Айрленду. Вони обидва були шоковані цією новиною.

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Колишній ведучий ток-шоу Top Gear не уточнив, на якій стадії в нього діагностували рак, але назвав її "агресивною". Під час лікування Джеремі Кларксону видалили частину простати.

Я зник минулого тижня, і мені зробили біопсію, і це рак, і він агресивний, але це ще дуже рання стадія,

– зазначив він.

Телеведучий пообіцяв, що з ним усе буде добре. Калеб Купер сказав Кларксону "дбати про себе", а Чарлі Айрленд додав: "Бажаю вам якнайшвидшого одужання".

Мені зробили операцію, і я сподіваюся, що вона пройшла успішно, ми поки не знаємо,

– пізніше сказав Джеремі своєму колезі по знімальному майданчику Джеральду.

Епізод, як і серіал, закінчився фотографією Кларксона на лікарняному ліжку після лікування.

П'ятий сезон почався з того, що я лежав у лікарняному ліжку, і ось ми наприкінці п'ятого сезону, і я знову в лікарняному ліжку. Деяке лікування пішло шкереберть, скажімо так, тому я буду тут ще деякий час. Я нічого не можу сказати, не знаю, що буде далі,

– зазначив Кларксон.

Телеведучий додав: "Але якщо все пройде успішно, побачимося в шостому сезоні, а якщо ні, то не побачимося".

Про які ще проблеми зі здоров'ям говорив Джеремі Кларксон?

Здоров'я Джеремі Кларксона була однією із тем п'ятого сезону серіалу "Ферма Кларксона". Він розповів про операцію на серці, яку переніс у жовтні 2024 року.

У той час він написав у своїй колонці для Sunday Times: "З артерій, які живлять моє серце кров'ю, одна була повністю заблокована, а друга з трьох наближалася до цього".

За словами телеведучого, йому встановили стент – трубку, яку вставляють у звужену або заблоковану артерію, щоб відкрити її та дозволити крові текти вільніше.