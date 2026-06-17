Об этом сообщает BBC. Кларксон рассказал о своём диагнозе постоянным актёрам сериала Калебу Куперу и Чарли Айрленду. Оба они были потрясены этой новостью.

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Бывший ведущий ток-шоу Top Gear не уточнил, на какой стадии у него диагностировали рак, но назвал ее "агрессивной". В ходе лечения Джереми Кларксону удалили часть простаты.

Я исчез на прошлой неделе, мне сделали биопсию, и это рак, причём агрессивный, но это ещё очень ранняя стадия,

– отметил он.

Телеведущий пообещал, что с ним всё будет хорошо. Калеб Купер сказал Кларксону "береги себя", а Чарли Айрленд добавил: "Желаю вам скорейшего выздоровления".

Мне сделали операцию, и я надеюсь, что она прошла успешно, мы пока не знаем,

– позже сказал Джереми своему коллеге по съемочной площадке Джеральду.

Эпизод, как и сериал, закончился фотографией Кларксона на больничной койке после лечения.

Пятый сезон начался с того, что я лежал в больничной койке, и вот мы в конце пятого сезона, и я снова в больничной койке. Некоторое лечение пошло наперекосяк, скажем так, поэтому я буду здесь ещё некоторое время. Я ничего не могу сказать, не знаю, что будет дальше,

– отметил Кларксон.

Телеведущий добавил: "Но если всё пройдёт успешно, увидимся в шестом сезоне, а если нет, то не увидимся".

О каких ещё проблемах со здоровьем говорил Джереми Кларксон?

Здоровье Джереми Кларксона было одной из тем пятого сезона сериала "Ферма Кларксона". Он рассказал об операции на сердце, которую перенёс в октябре 2024 года.

В то время он написал в своей колонке для Sunday Times: "Из артерий, снабжающих моё сердце кровью, одна была полностью заблокирована, а вторая из трёх приближалась к этому".

По словам телеведущего, ему установили стент – трубку, которую вставляют в суженную или заблокированную артерию, чтобы открыть её и позволить крови течь свободнее.