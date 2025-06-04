У співачки Джессі Джей діагностували рак грудей

37-річна британська співачка Джессі Джей повідомила про серйозний діагноз. У неї виявили рак молочної залози на ранній стадії.

Артистка зізналась про захворювання на своїй сторінці в інстаграмі, передає Show 24. Вона розповіла, що готується до операції.

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Джессі Джей планує виступити на мініфестивалі Capital's Summertime Ball у Лондоні. Після цього вона зробить операцію.

Мені поставили діагноз "ранній рак грудей". Рак – це жахливо у будь-якій формі, але я тримаюся за слово "ранній". Це дуже драматичний спосіб зробити пластику грудей. Після Summertime Ball я на певний час зникну, щоб зробити операцію, а потім повернуся з величезними грудьми й ще більшою музикою,

– сказала співачка.

Співачка пояснила, що вирішила оприлюднити свій діагноз, щоб допомогти собі впоратись з ним, а також підтримати тих, хто переживає щось подібне.

"Я просто хотіла бути відкритою і поділитися цим. По-перше, тому що егоїстично я не говорю про це достатньо. Я не переймаюся цим, бо дуже багато працюю. Я також знаю, наскільки в минулому мені допомагало те, що я ділилася з іншими людьми, які давали мені свою любов і підтримку, а також розповідали свої власні історії", – додала Джессі Джей.

Джессі Джей зізналась про рак грудей: відео

Чим відома Джессі Джей