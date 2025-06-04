Артистка призналась о заболевании на своей странице в инстаграме, передает Show 24. Она рассказала, что готовится к операции.
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Джесси Джей планирует выступить на мини-фестивале Capital's Summertime Ball в Лондоне. После этого она сделает операцию.
Мне поставили диагноз "ранний рак груди". Рак – это ужасно в любой форме, но я держусь за слово "ранний". Это очень драматичный способ сделать пластику груди. После Summertime Ball я на время исчезну, чтобы сделать операцию, а потом вернусь с огромной грудью и еще большей музыкой,
– сказала певица.
Певица объяснила, что решила обнародовать свой диагноз, чтобы помочь себе справиться с ним, а также поддержать тех, кто переживает нечто подобное.
"Я просто хотела быть открытой и поделиться этим. Во-первых, потому что эгоистично я не говорю об этом достаточно. Я не занимаюсь этим, потому что очень много работаю. Я также знаю, насколько в прошлом мне помогало то, что я делилась с другими людьми, которые давали мне свою любовь и поддержку, а также рассказывали свои собственные истории", – добавила Джесси Джей.
Джесси Джей призналась о раке груди: видео
Чем известна Джесси Джей
- Джессика Корниш, более известная как Jessie J, – британская певица и автор песен. Ее карьера началась еще в 2006 году, когда она начала работать над первым альбомом.
- Пластинка Who You Are, вышедшая в 2011 году, заняла высокие места в музыкальных чартах. Через два года вышел второй студийный альбом, что тоже был очень успешным. Один из самых известных хитов певицы – трек Bang Bang, записан с Арианой Гранде и Ники Минаж.
- Летом прошлого года Джесси Джей рассказала, что у нее диагностировали обсессивно-компульсивное расстройство и расстройство дефицита внимания и гиперактивности.