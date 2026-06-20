Помер режисер культових ситкомів "Друзі" та "Теорія великого вибуху" Джеймс Берроуз

У США у віці 85 років помер режисер, сценарист і продюсер Джеймс Берроуз – одна із найвпливовіших постатей у жанрі ситкому.

Про його смерть повідомило видання People з посиланням на заяву родини.

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У новині йдеться, що Джеймс Берроуз відійшов із життя мирно, перебуваючи поруч з близькими.

Протягом понад п'яти десятиліть він був одним із найвпливовіших та найулюбленіших режисерів в історії телебачення. Як легендарний режисер, наставник і творча сила, він допомагав формувати покоління комедійного кіно та приносив незмірну радість глядачам у всьому світі,

– йдеться в заяві родини.

У Джеймса Берроуза залишилися дружина Деббі Істон, три доньки від першого шлюбу з Ліндою Соломон, падчерка та семеро онуків.

Причину його смерті наразі не розголошують.

Джеймс Берроуз / Фото Getty images

Що відомо про кар'єру Джеймса Берроуза?

Джеймс Берроуз народився у 1940 році в Лос-Анджелесі. Його батько Ейб був відомим письменником і композитором.

Дитиною Джеймс разом із родиною переїхав до Нью-Йорка, де навчався у школі з музичним та мистецьким ухилом. Після школи вступив до Оберлінського коледжу та закінчив його у 1962 році. Потім здобув фах режисера у престижній Єльській школі драми.

Згодом Берроуз повернувся до Каліфорнії та почав працювати в театрі – спочатку як помічник режисера. З часом він став самостійно ставити вистави в різних містах США, а згодом перейшов працювати на телебачення.

Перший серйозний прорив у кар'єрі Джеймса стався після роботи над проєктами студії MTM Productions, яка створювала відомий серіал The Mary Tyler Moore Show ("Шоу Мері Тайлер Мур"). У 1982 році він працював над ситкомом Cheers ("Будьмо"), і саме він приніс йому великий успіх та визнання в американському телебаченні.

Згодом Джеймс Берроуз також працював над такими відомими серіалами як "Таксі", "Фрейзер", "Вілл і Грейс", "Теорія великого вибуху" та "Друзі".

Він зрежисерував понад 1000 телевізійних епізодів. Його вважають одним із головних майстрів багатокамерних ситкомів, які сформували сучасну телевізійну комедію.

Джеймс Берроуз отримав 46 номінацій на премію Еммі з 11 перемогами. У 2014 році він також отримав почесну нагороду Гільдії режисерів Америки за внесок у розвиток телебачення.