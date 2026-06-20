О его смерти сообщило издание People со ссылкой на заявление семьи.
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В новости говорится, что Джеймс Берроуз ушел из жизни мирно, в окружении близких.
На протяжении более пяти десятилетий он был одним из самых влиятельных и любимых режиссеров в истории телевидения. Как легендарный режиссёр, наставник и творческая сила, он помогал формировать поколения комедийного кино и доставлял неизмеримую радость зрителям по всему миру,
– говорится в заявлении семьи.
У Джеймса Берроуза остались жена Дебби Истон, три дочери от первого брака с Линдой Соломон, падчерица и семеро внуков.
Причину его смерти пока не разглашают.
Джеймс Берроуз / Фото Getty Images
Что известно о карьере Джеймса Берроуза?
Джеймс Берроуз родился в 1940 году в Лос-Анджелесе. Его отец Эйб был известным писателем и композитором.
В детстве Джеймс вместе с семьей переехал в Нью-Йорк, где учился в школе с музыкальным и художественным уклоном. После школы поступил в Оберлинский колледж и окончил его в 1962 году. Затем получил специальность режиссёра в престижной Йельской школе драмы.
Впоследствии Берроуз вернулся в Калифорнию и начал работать в театре – сначала в качестве помощника режиссёра. Со временем он стал самостоятельно ставить спектакли в разных городах США, а затем перешёл на телевидение.
Первый серьёзный прорыв в карьере Джеймса произошёл после работы над проектами студии MTM Productions, которая создавала известный сериал The Mary Tyler Moore Show ("Шоу Мэри Тайлер Мур"). В 1982 году он работал над ситкомом Cheers ("Будьмо"), и именно этот проект принёс ему большой успех и признание на американском телевидении.
Впоследствии Джеймс Берроуз также работал над такими известными сериалами, как "Такси", "Фрейзер", "Уилл и Грейс", "Теория большого взрыва" и "Друзья".
Он снял более 1000 телевизионных эпизодов. Его считают одним из главных мастеров многокамерных ситкомов, которые сформировали современную телевизионную комедию.
Джеймс Берроуз получил 46 номинаций на премию "Эмми" и 11 раз становился лауреатом. В 2014 году он также получил почетную награду Гильдии режиссёров Америки за вклад в развитие телевидения.