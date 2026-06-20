В то же время внимание подписчиков привлекло обручальное кольцо Екатерины – его стоимость даже сравнивали с ценой автомобиля. Теперь сама Екатерина раскрыла цену украшения. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Интересно "Даже руки дрожат", — Гвоздева показала роскошный Mercedes и рассказала, как смогла его купить

Обручальное кольцо от Tiffany, как у Екатерины Остапчук, стоит 22 200 долларов – это около 996 448 гривен по текущему курсу.

Жена Остапчука показала свое обручальное кольцо / Фото из её Instagram

Екатерина рассказывала, что, несмотря на официальный брак, ей хотелось традиционного предложения с обручальным кольцом от любимого. Впоследствии Владимир Остапчук исполнил её желание.

В то же время Екатерина призналась, что немного сожалеет о выборе украшения. По её словам, возможно, лучше было бы заказать кольцо у ювелира с большим весом бриллианта за меньшие деньги. Однако она добавила, что у неё был "детский гештальт" именно на Tiffany.

Жена Остапчука раскрыла стоимость своего обручального кольца / Скриншот из Instagram-сторис

История отношений Екатерины и Владимира Остапчуков

Владимир Остапчук и Екатерина познакомились в 2022 году. Сначала девушка помогала ведущему восстановить доступ к его странице в Instagram. Впоследствии он не раз приглашал её на свидание, но она долго отказывалась. Только позже Екатерина согласилась, и в итоге между ними завязались отношения.

Началом отношений Владимир и Екатерина считают 4 октября 2022 года – тот же день, когда Остапчук официально развелся со своей предыдущей женой Кристиной Горняк.

В марте 2024 года пара поженилась, а 10 декабря того же года у них родился сын Тимофей. Для Владимира это третий ребенок, а для Екатерины – первый.

Недавно Остапчуки эмигрировали в Канаду. Перед переездом Владимир и Екатерина устроили свадебную фотосессию в загородном комплексе Edem Resort Medical & Spa недалеко от Львова. Вместе с ними был и их сын Тимофей.