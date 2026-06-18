Знаменитость опубликовала этот пост на своей странице в Instagram. В видео из автосалона она поделилась впечатлениями от покупки и рассказала, как ей удалось купить машину.

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Судя по ролику, Илона Гвоздева приобрела Mercedes-Benz GLE 300D 2024 года выпуска с белым кузовом и коричневым кожаным салоном. На украинском рынке такая модель стоит около 150 тысяч долларов.

Танцовщица подчеркнула, что купила новый Mercedes за собственные средства.

Руки аж дрожат. Это моя мечта,

– со слезами на глазах сказала танцовщица.

Она посоветовала не слушать тех, кто не верит в ваши мечты, а продолжать идти к своей цели.

Мне говорили: "Да что ты заработаешь своими танцами?". Говорили годами, особенно те, кто привык, что женщина должна ждать, терпеть или искать того, кто "обеспечит". Я не ждала, я работала, у меня была чёткая цель и в конце концов я позволила себе воплотить её в жизнь. И сегодня это моя машина, мои деньги и моя свобода,

– отметила Гвоздева.

Кстати, недавно белый Mercedes-Benz GLE приобрели Владимир и Екатерина Остапчуки. Они выбрали модель с бежевым салоном. Супруги вместе с сыном Тимофеем эмигрировали в Канаду.