Она уже похвасталась им в своих соцсетях. В частности, запостила фото с новой машиной в инстаграме.

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Ранее в семье Остапчуков уже были автомобили BMW и Range Rover. В то же время теперь их выбор остановился на белом Mercedes-Benz GLE с бежевым салоном.

Екатерина Остапчук показала новую машину / Скриншоты из инстаграм-сторис

По словам инфлюенсера, машина работает на бензине, но других деталей она не раскрывала, поэтому точную комплектацию и цену назвать сложно.

При этом в медиа появляется информация, что стоимость подобного автомобиля на канадском рынке может стартовать примерно от 3,8 миллиона гривен и существенно расти в зависимости от комплектации.

Для сравнения, в Украине такая модель обычно стоит дороже из-за налогов, пошлины и ограниченного предложения официально новых авто.

Владимир Остапчук с семьей эмигрировали в Канаду

Телеведущий с женой и их годовалым сыном выехали за границу в конце мая.

Идея переезда появилась еще около года назад, а окончательное решение пара приняла в конце февраля. На это также повлияло то, что дом Владимира Остапчука и Кристины Горняк пострадал из-за российского обстрела.

В Канаде уже давно живут двое старших детей телеведущего от первого брака – дочь Эмилия и сын Эван-Александр.

Перед переездом супруги продали часть своего имущества в Украине, в частности автомобили.