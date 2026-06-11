Вона вже похизувалася ним у своїх соцмережах. Зокрема, запостила фото з новою автівкою в інстаграмі.

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Раніше в родині Остапчуків вже були автомобілі BMW та Range Rover. Водночас тепер їхній вибір зупинився на білому Mercedes-Benz GLE із бежевим салоном.

Катерина Остапчук показала нову автівку / Скриншоти з інстаграм-сторіс

За словами інфлюенсерки, машина працює на бензині, але інших деталей вона не розкривала, тому точну комплектацію і ціну назвати складно.

При цьому у медіа з'являється інформація, що вартість подібного автомобіля на канадському ринку може стартувати приблизно від 3,8 мільйона гривень і суттєво зростати залежно від комплектації.

Для порівняння, в Україні така модель зазвичай коштує дорожче через податки, мита та обмеженішу пропозицію офіційно нових авто.

Володимир Остапчук з сім'єю емігрували до Канади

Телеведучий з дружиною та їхнім однорічним сином виїхали за кордон наприкінці травня.

Ідея переїзду з'явилася ще близько року тому, а остаточне рішення пара прийняла наприкінці лютого. На це також вплинуло те, що будинок Володимира Остапчука та Христини Горняк постраждав через російський обстріл.

У Канаді вже давно живуть двоє старших дітей телеведучого від першого шлюбу – донька Емілія та син Еван-Олександр.

Перед переїздом подружжя продало частину свого майна в Україні, зокрема автомобілі.