Про це Катерина повідомила на своїй сторінці в інстаграмі.

До слова Дружина Остапчука показала, як сім'я облаштувалася в Канаді після еміграції

Колишня дружина Володимира Остапчука – Олена Войченко. Вона народила йому двох дітей: Емілію та Евана-Олександра. Учора, 5 червня, донька телеведучого відсвяткувала 13-річчя.

З нагоди дня народження Емілії сім'ї зібралися разом за вечерею. Катерина розповіла, що Тимофій подружився з дітьми батька від першого шлюбу, особливо з братом.

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Тім і Еван – окрема любов. Не знаю, як пояснити, але Тім наче усвідомлює, що це його брат, бо обіймав саме так, ніби давно не бачив. Він любить усіх дітей, але до Евана та Емілії якось по-особливому ставиться,

– поділилась дружина Остапчука.

Катерина про спілкування Тимофія з Емілією та Еваном-Олександром / Скриншот з інстаграму блогерки

Олена подарувала Тимофію іграшкового зайчика. Катерина розповіла, що перша дружина Володимира гарно ставиться до неї та їхнього сина й не проти спілкуватися з нею.

Я не бачу варіантів не спілкуватися з Оленою, тому що там діти. Якщо я буду вигадувати якісь правила, інша сторона теж буде це робити. І в підсумку будуть тільки сварки й діти не бачитимуть батька, а батько дітей,

– пояснила блогерка.

Після вечері сім'ї пішли на прогулянку містом. За словами Остапчук, на прощання Войченко, Емілія та Еван-Олександр обійняли її. Блогерка додала, що буде рада бачити їх в Монреалі.

У мене немає ресурсу жити у сварках. Та й причин я не бачу. Мені здається, коли обидві сторони бажають "миру", він буде. І коли обидві сторони відчувають нормальне ставлення одне до одного, немає причин для суперечок,

– зауважила Катерина.

Катерина про спілкування з колишньою дружиною Остапчука / Скриншот з інстаграму блогерки

Що відомо про особисте життя Володимира Остапчука?

Упродовж 2007 – 2020 років Володимир Остапчук перебував у шлюбі з Оленою Войченко. Їхнє розлучення було доволі скандальним, зокрема жінка звинуватила телеведучого у зраді та психологічному тиску.

Остапчук погрожував колишній дружині, що відбере в неї дітей, та заявляв, що Войченко нібито не є психічно здоровою людиною. Згодом телеведучий попросив у неї вибачення.

У жовтні 2020 року Володимир одружився з нотаріусом Христиною Горняк, проте вже через 2 роки вони розлучилися. Розлучення пари також стало доволі резонансним, зокрема через розподіл будинку, який постраждав 22 лютого 2026 року внаслідок російського обстрілу Київщини.

Катерина Полтавська (до шлюбу) – третя дружина Остапчука. 6 березня закохані відсвяткувати 2-гу річницю шлюбу, а перед еміграцією до Канади влаштували весільну фотосесію.