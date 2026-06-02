Володимир та Катерина Остапчука вже прибули в Монреаль, де і планують проживати. Про це дружина шоумена розповіла у своєму телеграм-каналі.

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Наразі сім'я ведучого оселилась у тимчасовому помешканні. Подружжя планує знайти комфортне житло для тривалого проживання.

Теперішні апартаменти мають стильний вигляд і сучасний ремонт, як показала Катерина. На кухні видно білосніжні шафи та стіл з мармуровим візерунком. З вікон відкривається гарний краєвид на місто.

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Краєвид на місто / Фото з телеграм-каналу

У спальні – ліжко з білою постіллю та молочно-бордовий килим. Також є балкон.

У перший день Катерина Остапчук також сходила до супермаркету. Покупки основних продуктів (хліб, яйця, овочі та фрукти, м'ясо, снеки) на найближчий час їй обійшовся у понад 5 тисяч гривень.

Якщо серйозно, то не знаю. Дивні відчуття. Наче це все не серйозно і ми приїхали у відпустку,

– поділилась емоціями від переїзду дружина шоумена.



Катерина Остапчук показала покупки / Фото з телеграм-каналу

Чому Остапчуки вирішили емігрувати?

У квітні цього року Катерина Остапчук повідомила: вона з чоловіком ухвалила рішення про те, що емігрує до Канади. Там також живуть діти Володимира від першого шлюбу: донька Емілія та син Еван-Олександр.

Подружжя почало думати про переїзд ще рік тому. Рішення остаточно ухвалили наприкінці лютого, коли будинок Володимира Остапчука та Христини Горняк постраждав через обстріл.

Володимир Остапчук – багатодітний батько та резидент Канади. Там він вчився в університеті, тому може працювати викладачем. До того ж шоумен не планує закидати професію ведучого.