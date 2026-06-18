Пост знаменитість опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі. У відео з автосалону вона поділилася емоціями від покупки та розповіла, чого їй це коштувало.
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Судячи з ролика, Ілона Гвоздьова придбала Mercedes-Benz GLE 300D 2024 року в білому кольорі кузова та з коричневим шкіряним салоном. На українському ринку така модель коштує близько 150 тисяч доларів.
Танцівниця наголосила, що купила новий Mercedes за власні кошти.Читайте більше новин за менший час Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Аж руки трясуться. Це моя мрія,
– зі сльозами на очах сказала танцівниця.
Вона порадила не слухати тих, хто не вірить у ваші мрії, а продовжувати йти до своєї мети.
Мені казали: "Та що ти заробиш своїми танцями?". Казали роками, особливо ті, хто звик, що жінка має чекати, терпіти або шукати того, хто "забезпечить". Я не чекала, я працювала, мала чітку мету і врешті-решт дозволила собі її втілити в життя. І сьогодні це моє авто, мої гроші та моя свобода,
– зазначила Гвоздьова.
До речі, нещодавно білий Mercedes-Benz GLE придбали Володимир та Катерина Остапчуки. Вони обрали модель із бежевим салоном. Подружжя разом із сином Тимофієм емігрувало до Канади.