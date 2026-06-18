Пост знаменитість опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі. У відео з автосалону вона поділилася емоціями від покупки та розповіла, чого їй це коштувало.

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Судячи з ролика, Ілона Гвоздьова придбала Mercedes-Benz GLE 300D 2024 року в білому кольорі кузова та з коричневим шкіряним салоном. На українському ринку така модель коштує близько 150 тисяч доларів.

Танцівниця наголосила, що купила новий Mercedes за власні кошти.

Аж руки трясуться. Це моя мрія,

– зі сльозами на очах сказала танцівниця.

Вона порадила не слухати тих, хто не вірить у ваші мрії, а продовжувати йти до своєї мети.

Мені казали: "Та що ти заробиш своїми танцями?". Казали роками, особливо ті, хто звик, що жінка має чекати, терпіти або шукати того, хто "забезпечить". Я не чекала, я працювала, мала чітку мету і врешті-решт дозволила собі її втілити в життя. І сьогодні це моє авто, мої гроші та моя свобода,

– зазначила Гвоздьова.

До речі, нещодавно білий Mercedes-Benz GLE придбали Володимир та Катерина Остапчуки. Вони обрали модель із бежевим салоном. Подружжя разом із сином Тимофієм емігрувало до Канади.