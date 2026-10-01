Джим Керрі таємно одружився втретє: подробиці закритої церемонії в Лос-Анджелесі

Легендарний голлівудський актор Джим Керрі офіційно попрощався зі статусом холостяка. 64-річна зірка комедійних фільмів уклав шлюб зі своєю коханою, художницею та акторкою Мін А.

Офіційний представник актора підтвердив новину про весілля західним медіа, зокрема виданням People та Just Jared. Церемонія одруження відбулася в Лос-Анджелесі. Захід пройшов у закритому камерному форматі подалі від уваги преси та громадськості.

Стосунки Джима Керрі та Мін А тривають вже кілька років. Вперше пару помітили разом у лютому 2022 року, коли вони виходили з благодійного комедійного шоу в Лос-Анджелесі. Проте їхній офіційний публічний дебют відбувся лише сім місяців тому – наприкінці лютого 2026 року під час 51-ї церемонії вручення французької кінопремії "Сезар" у Парижі.

Тоді актор відвідав захід разом із донькою Джейн, онуком Джексоном та новою обраницею. Отримуючи нагороду, Керрі виголосив промову французькою мовою, у якій публічно подякував Мін А, назвавши її своєю "чудовою супутницею".

Джим Керрі та Мін А / колаж 24 Каналу

Ще навесні 2022 року Джим Керрі заявляв про наміри зробити паузу в акторській кар'єрі заради спокійного життя. Тоді знаменитість зізнавався, що насолоджується перебуванням поза увагою публіки, присвячуючи вільний час живопису, духовному розвитку та родині.

Для голлівудського актора це вже третій офіційний шлюб. У 1987 році він одружився з Меліссою Вомер, у шлюбі з якою народилася донька Джейн (пара розлучилася у 1995-му). Другою дружиною Керрі у 1996 році стала партнерка по фільму "Тупий і ще тупіший" Лорен Голлі, однак цей союз тривав лише рік. Пізніше актор мав тривалі стосунки з Рене Зеллвегер, Дженні Маккарті, Катріоною Вайт та Джинджер Гонзагою.



