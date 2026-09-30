Обранцем танцівниці став австрієць, на ім'я Крістіан. Чоловік працює у Відні у сфері безпеки та управління ризиками, а також консультує організації щодо подолання кризових ситуацій. За словами Шоптенко в інтервʼю для Мarie Сlaire, її коханий щиро вболіває за Україну: він не лише працював тут професійно, а й власним коштом реалізовував благодійні ініціативи.

Крістіан – австрієць, конвертований в українця, як я його жартома називаю,

– поділилася Олена.

Олена Шоптенко з чоловіком / фото marieclaire

Артистка наголосила, що для неї була надзвичайно важливою його підтримка нашої країни.

Він також самостійно фінансував і реалізовував гуманітарні проєкти в Україні, вкладаючи власні гроші та час, бо щиро вболіває за неї. З людиною з іншими поглядами я просто не могла б бути,

– зазначила хореографиня.

Доленосна зустріч пари відбулася близько чотирьох з половиною років тому на новорічному заході для українських дітей-переселенців у Відні. Шоптенко проводила там танцювальний майстер-клас, а Крістіан виступав співорганізатором. Символічно, що на цю подію вони обоє прийшли зі своїми дітьми.

Він дуже хороший батько. Те, як він прийняв мого сина, для мене сказало все, що мені потрібно було знати,

– зізналася зірка.

Романтичні стосунки зав'язалися не відразу, а лише через пів року спілкування. Ще за рік Крістіан наважився освідчитися.

Олена Шоптенко з чоловіком / фото marieclaire

Пропозиція руки та серця стала для Олени повною несподіванкою. Чоловік запросив її на побачення у спеціальний вагон знаменитого Віденського колеса огляду Wiener Riesenrad, де влаштував приватну вечерю. До вибору обручки він підійшов відповідально, попередньо порадившись із найкращою подругою артистки.

Під час вечері він зробив мені пропозицію, і для мене це було абсолютно несподівано... Тоді я якраз намагалася адаптуватися після вимушеної еміграції та збирала своє життя по шматочках, тому про заміжжя взагалі не думала,

– пригадала знаменитість.

Від моменту освідчення до самого весілля минуло два з половиною роки. Тепер колесо огляду стало для подружжя особливим місцем, куди вони щороку повертаються, аби зробити пам'ятне спільне фото.



