Избранником танцовщицы стал австриец по имени Кристиан. Мужчина работает в Вене в сфере безопасности и управления рисками, а также консультирует организации по преодолению кризисных ситуаций. По словам Шоптенко в интервью для Marie Claire, ее возлюбленный искренне болеет за Украину: он не только работал здесь по профессии, но и за свой счет реализовывал благотворительные инициативы.

Кристиан – австриец, конвертированный в украинца, как я его в шутку называю,

– поделилась Елена.

Елена Шоптенко с мужем / фото marieclaire

Артистка подчеркнула, что для нее была чрезвычайно важна его поддержка нашей страны.

Он также самостоятельно финансировал и реализовывал гуманитарные проекты в Украине, вкладывая собственные деньги и время, потому что искренне болеет за нее. С человеком с другими взглядами я просто не могла бы быть,

– отметила хореограф.

Судьбоносная встреча пары состоялась около четырех с половиной лет назад на новогоднем мероприятии для украинских детей-переселенцев в Вене. Шоптенко проводила там танцевальный мастер-класс, а Кристиан выступал соорганизатором. Символично, что на это мероприятие они оба пришли со своими детьми.

Он очень хороший отец. То, как он принял моего сына, для меня сказало все, что мне нужно было знать,

– призналась звезда.

Романтические отношения завязались не сразу, а только через полгода общения. Еще через год Кристиан решился сделать предложение.

Елена Шоптенко с мужем / фото marieclaire

Предложение руки и сердца стало для Елены полной неожиданностью. Мужчина пригласил ее на свидание в специальный вагон знаменитого венского колеса обозрения Wiener Riesenrad, где устроил частный ужин. К выбору обручального кольца он подошел ответственно, предварительно посоветовавшись с лучшей подругой артистки.

Во время ужина он сделал мне предложение, и для меня это было совершенно неожиданно... Тогда я как раз пыталась адаптироваться после вынужденной эмиграции и собирала свою жизнь по кусочкам, поэтому о замужестве вообще не думала,

– вспомнила знаменитость.

С момента предложения до самой свадьбы прошло два с половиной года. Теперь колесо обозрения стало для супругов особенным местом, куда они каждый год возвращаются, чтобы сделать памятное совместное фото.



