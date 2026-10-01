Офіційний представник актора підтвердив новину про весілля західним медіа, зокрема виданням People та Just Jared. Церемонія одруження відбулася в Лос-Анджелесі. Захід пройшов у закритому камерному форматі подалі від уваги преси та громадськості.

Стосунки Джима Керрі та Мін А тривають вже кілька років. Вперше пару помітили разом у лютому 2022 року, коли вони виходили з благодійного комедійного шоу в Лос-Анджелесі. Проте їхній офіційний публічний дебют відбувся лише сім місяців тому – наприкінці лютого 2026 року під час 51-ї церемонії вручення французької кінопремії "Сезар" у Парижі.

Тоді актор відвідав захід разом із донькою Джейн, онуком Джексоном та новою обраницею. Отримуючи нагороду, Керрі виголосив промову французькою мовою, у якій публічно подякував Мін А, назвавши її своєю "чудовою супутницею".

Джим Керрі та Мін А / колаж 24 Каналу

Ще навесні 2022 року Джим Керрі заявляв про наміри зробити паузу в акторській кар'єрі заради спокійного життя. Тоді знаменитість зізнавався, що насолоджується перебуванням поза увагою публіки, присвячуючи вільний час живопису, духовному розвитку та родині.

Для голлівудського актора це вже третій офіційний шлюб. У 1987 році він одружився з Меліссою Вомер, у шлюбі з якою народилася донька Джейн (пара розлучилася у 1995-му). Другою дружиною Керрі у 1996 році стала партнерка по фільму "Тупий і ще тупіший" Лорен Голлі, однак цей союз тривав лише рік. Пізніше актор мав тривалі стосунки з Рене Зеллвегер, Дженні Маккарті, Катріоною Вайт та Джинджер Гонзагою.



