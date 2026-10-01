Официальный представитель актера подтвердил новость о свадьбе западным СМИ, в частности изданиям People и Just Jared. Церемония бракосочетания состоялась в Лос-Анджелесе. Мероприятие прошло в закрытом камерном формате, вдали от внимания прессы и общественности.

Отношения Джима Керри и Мин А длятся уже несколько лет. Впервые пару заметили вместе в феврале 2022 года, когда они выходили с благотворительного комедийного шоу в Лос-Анджелесе. Однако их официальный публичный дебют состоялся лишь семь месяцев назад – в конце февраля 2026 года во время 51-й церемонии вручения французской кинопремии "Сезар" в Париже.

Тогда актер посетил мероприятие вместе с дочерью Джейн, внуком Джексоном и новой избранницей. Получая награду, Керри выступил с речью на французском языке, в которой публично поблагодарил Мин А, назвав ее своей "замечательной спутницей".

Джим Керри и Мин А / коллаж 24 Канала

Еще весной 2022 года Джим Керри заявлял о намерении сделать паузу в актерской карьере ради спокойной жизни. Тогда знаменитость признавался, что наслаждается пребыванием вдали от внимания публики, посвящая свободное время живописи, духовному развитию и семье.

Для голливудского актера это уже третий официальный брак. В 1987 году он женился на Мелиссе Вомер, в браке с которой родилась дочь Джейн (пара развелась в 1995 году). Второй женой Керри в 1996 году стала его партнерша по фильму "Тупой и еще тупее" Лорен Холли, однако этот брак продлился всего год. Позже у актера были длительные отношения с Рене Зеллвегер, Дженни Маккарти, Катрионой Уайт и Джинджер Гонзага.