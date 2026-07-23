Ектор Хіменес-Браво вперше зустрівся наживо зі своїм легендарним голосом із МастерШеф

Відомий ресторатор та телеведучий Ектор Хіменес-Браво розкрив одну з головних таємниць кулінарного проєкту МастерШеф. Шоумен показав чоловіка, який протягом багатьох років дарує йому свій голос на українському телебаченні, та зізнався, що вони зустрілися вперше в житті.

Спільним відео з актором кіно, театру та дубляжу Михайлом Войчуком ресторатор поділився у своєиу інстаграмі. Саме там Ектор залишив зворушливий підпис для підписників, у якому зізнався, що Войчук незмінно озвучує його в ефірі протягом 15-ти років, та публічно подякував колезі за багаторічну працю.

Два Ектора замовляли?) Перед вами дійсно два Ектора, тільки один з Колумбії, а інший з України. Знайомтеся – Михайло Войчук, актор театру, кіно, озвучування та дублювання. Це та людина, яка озвучує мене українськоює Вперше за 15 РОКІВ ми нарешті зустрілися)) І знаєте, це було дуже символічно – нарешті потиснути руку людині, яка стільки років "говорить" за мене,

– написав шеф-кухар у своєму інстаграмі.

Ектор Хіменес-Браво та Михайло Войчук / фото з інстаграму

Цікаво, що в день знімань відео чоловіки побачилися наживо вперше. На офіційній сторінці шоу у фейсбуці розповіли, що попри багаторічну спільну роботу над проєктом, шляхи Хіменеса-Браво та Войчука раніше ніколи не перетиналися, адже один працював на знімальному майданчику, а інший – у студії звукозапису.

Кожен робив свою роботу. Ектор знімався, а я – озвучував. Свого часу, 15 років тому, я придумав, як Ектор буде звучати українською мовою. Я його послухав, подивився на нього і уявив собі,

– поділився актор дубляжу.

У команді проєкту зафільмували момент цієї знакової зустрічі. Коли ресторатор вперше побачив Войчука, то не відразу зрозумів, хто перед ним стоїть, однак миттєво впізнав колегу, щойно той заговорив: "О, ти мій голос! Вау".

Ектор Хіменес-Браво знайомиться зі своїм голосом / відео з інстаграму

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