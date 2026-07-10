Відома українська кулінарна експертка та суддя популярного шоу "МастерШеф" на телеканалі СТБ Ольга Мартиновська, яка нещодавно потрапила в епіцентр гучного скандалу через свої зізнання про знущання з тварин у дитинстві, знайшла собі нову роботу за кордоном. Про це стало відомо з офіційного анонсу компанії, яка організовує ексклюзивні морські тури.

Як стало відомо з офіційного анонсу, зіркова кулінарка працюватиме шеф-кухарем ресторану на розкішному морському судні.

Шеф-кухарем BEEF Yacht Tour Ibiza стане Ольга Мартиновська – людина, яка знає, як перетворити кожен день подорожі на окрему гастрономічну історію. Сніданки під шум хвиль, обіди в мальовничих бухтах, паелья, морепродукти, м’ясо на грилі, вечері під захід сонця та їжа, приготована з любов’ю,

– йдеться у публікації.

Ольга Мартиновська / фото з інстаграму

Сама Мартиновська вже встигла прокоментувати своє призначення, філософськи підійшовши до нової посади. Вона процитувала відомого італійського кулінара Массімо Боттуру, який стверджував, що готування їжі – це акт любові. Ольга додала, що по-справжньому зрозуміла цей вислів лише тоді, коли сама стала професійною кулінаркою.

Виявилося, що любов – це почистити двадцятий ящик артишоків або гребінців в мушлі й усе ще ставитися до них з повагою,

– поділилася зірка.

За її словами, любов на кухні – це також готовність спробувати соус тридцять перший раз і знову сказати: "Ні, ще не воно", а також постійні суперечки через один грам солі. Мартиновська підсумувала, що Массімо мав рацію, просто він не уточнив, що іноді акт любові дуже схожий на легке професійне божевілля.

Нове призначення кулінарки відбулося на тлі грандіозного скандалу, який спалахнув після її інтерв'ю Маші Єфросиніній від 11 червня. Тоді Ольга зі сміхом розповіла про свої дитячі розваги.