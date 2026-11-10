Ектор Хіменес-Браво несподівано захотів стати новим "Холостяком": Решетник йому відповів

Ресторатор і суддя кулінарного шоу "МайстерШеф" Ектор Хіменес-Браво несподівано запропонував телеканалу СТБ розглянути його кандидатуру на роль головного героя наступного сезону романтичного реаліті "Холостяк".

Про таку ідею знаменитість заявив у дописі на своїй сторінці в інстаграмі.

Він поділився створеним за допомогою штучного інтелекту знімком, на якому тримає червону троянду, та пожартував, що готовий шукати кохання на телебаченні.

Оголошую конкурс на дружину. СТБ, вам новий "Холостяк" не потрібен?

– написав Хіменес-Браво.

Ектор Хіменес-Браво / Фото з інстаграм-сторінки hectorjimenezbravo

Жарт ресторатора викликав жваве обговорення серед підписниць. Багато хто схвально поставився до такої ідеї та зізнався, що із задоволенням подивився б сезон з Ектором у головній ролі. Дехто вже жартує про бажання позмагатися за його увагу, а заміжні користувачки навіть шкодують, що не можуть взяти участь у такому проєкті.

Коментарі під постом Ектора Хіменеса-Браво / Скриншоти з інстаграму

Свою реакцію на пропозицію висловив і ведучий "Холостяка" Григорій Решетник. Він лаконічно прокоментував допис колеги: "Ну нарешті".

Григорій Решетник прокоментував пост Ектора Хіменеса-Браво / Скриншот з інстаграму

Тим часом на телеканалі СТБ продовжують показувати 15-й сезон романтичного реаліті. Наразі глядачі побачили чотири випуски, проте в мережі вже обговорюють можливий фінал шоу. Зокрема, з'явилися припущення щодо того, хто з учасниць дійде до фіналу та кому може дістатися перемога.