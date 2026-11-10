Эктор Хименес-Браво неожиданно захотел стать новым "Холостяком": Решетник ему ответил

Эктор Хименес-Браво / Фото с страницы в инстаграме hectorjimenezbravo
Ресторатор и судья кулинарного шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво неожиданно предложил телеканалу СТБ рассмотреть его кандидатуру на роль главного героя следующего сезона романтического реалити-шоу "Холостяк".
Об такой идее знаменитость рассказал в посте на своей странице в инстаграме.
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Он поделился созданным с помощью искусственного интеллекта снимком, на котором держит красную розу, и пошутил, что готов искать любовь на телевидении.
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Шутка ресторатора вызвала оживленное обсуждение среди подписчиц. Многие одобрительно отнеслись к такой идее и признались, что с удовольствием посмотрели бы сезон с Эктором в главной роли. Некоторые уже шутят о желании побороться за его внимание, а замужние пользовательницы даже сожалеют, что не могут принять участие в таком проекте.
Комментарии под постом Эктора Хименеса Браво / Скриншоты из инстаграма
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Свою реакцию на предложение высказал и ведущий "Холостяка" Григорий Решетник. Он лаконично прокомментировал пост коллеги: "Ну наконец".
Тем временем на телеканале СТБ продолжают показывать 15-й сезон романтического реалити-шоу. На данный момент зрители увидели четыре выпуска, однако в сети уже обсуждают возможный финал шоу. В частности, появились предположения о том, кто из участниц дойдет до финала и кому может достаться победа.
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