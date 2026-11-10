Эктор Хименес-Браво неожиданно захотел стать новым "Холостяком": Решетник ему ответил

Об такой идее знаменитость рассказал в посте на своей странице в инстаграме.

Adv

популярные видео

Он поделился созданным с помощью искусственного интеллекта снимком, на котором держит красную розу, и пошутил, что готов искать любовь на телевидении.

Объявляю конкурс на жену. СТБ, вам не нужен новый "Холостяк"?– написал Хименес-Браво.

Эктор Хименес-Браво / Фото со страницы в инстаграме hectorjimenezbravo

Шутка ресторатора вызвала оживленное обсуждение среди подписчиц. Многие одобрительно отнеслись к такой идее и признались, что с удовольствием посмотрели бы сезон с Эктором в главной роли. Некоторые уже шутят о желании побороться за его внимание, а замужние пользовательницы даже сожалеют, что не могут принять участие в таком проекте.

Комментарии под постом Эктора Хименеса Браво / Скриншоты из инстаграма

1 2 3 4 5 1 / 5

Свою реакцию на предложение высказал и ведущий "Холостяка" Григорий Решетник. Он лаконично прокомментировал пост коллеги: "Ну наконец".

Реклама

Григорий Решетник прокомментировал пост Эктора Хименеса-Браво / Скриншот из инстаграма

Тем временем на телеканале СТБ продолжают показывать 15-й сезон романтического реалити-шоу. На данный момент зрители увидели четыре выпуска, однако в сети уже обсуждают возможный финал шоу. В частности, появились предположения о том, кто из участниц дойдет до финала и кому может достаться победа.