Світоліна розлучається з Монфісом: Єфросиніна, Решетнік й інші зірки підтримали тенісистку

Українська тенісистка Еліна Світоліна та французький спортсмен Гаель Монфіс оголосили про розлучення після п'яти років шлюбу. Хоч ця заява і стала повною несподіванкою для фанатів, тенісистка отримала чимало теплих слів від колег і друзів.

Про своє непросте рішення пара повідомила спільним дописом в інстаграмі. Спортсменка зізналася, що війна та внутрішні переживання сильно вплинули на неї, і тепер їй потрібно знайти шлях до самої себе поза межами подружнього життя.

Еліна підкреслила, що вони з Гаелем боролися за стосунки до останнього, а він підтримував її у найтемніші часи. Попри розрив, колишні закохані залишаються турботливими батьками для своєї доньки Скай, якій 15 жовтня виповнилося чотири роки.

Еліна Світоліна та Гаель Монфіс / Фото з інстаграм-сторінки української тенісистки

У коментарях під публікацією зібралося чимало відомих українців та іноземних друзів, які вирішили підтримати тенісистку в цей складний період. Маша Єфросиніна надіслала свої обійми, а французький співак Метт Покора залишив зворушливе послання.

Ви назавжди залишитесь іконічною парою, і Скай найкраще це підтверджує. Життя триває,

– написав Метт Покора.

Скелетоніст Владислав Гераскевич назвав їхні стосунки чудовою історією кохання та закликав триматися. Фехтувальниця Ольга Харлан, тенісистка Марта Костюк, ведучі Григорій Решетнік та Олексій Дурнєв, а також Андрій Бєдняков і Влада Седан залишили теплі емоджі у вигляді сердець та обіймів.

Реакції зірок на розлучення Еліни Світоліної з Гаелем Монфісом / Скриншоти з інстаграму

Додамо, що кілька днів тому зіркова Еліна Світоліна зворушливо вітала донечку з чотириріччям, опублікувавши спільне фото на тлі захопливого пейзажу.