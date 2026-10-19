О своем непростом решении пара сообщила в совместном посте в инстаграме. Спортсменка призналась, что война и внутренние переживания сильно повлияли на нее, и теперь ей нужно найти путь к самой себе за пределами супружеской жизни.

Элина подчеркнула, что они с Гаэлем боролись за отношения до последнего, а он поддерживал ее в самые тяжелые времена. Несмотря на разрыв, бывшие влюбленные остаются любящими родителями для своей дочери Скай, которой 15 октября исполнилось четыре года.

Элина Свитолина и Гаэль Монфис / Фото с страницы в инстаграме украинской теннисистки

В комментариях под публикацией собралось немало известных украинцев и иностранных друзей, которые решили поддержать теннисистку в этот сложный период. Маша Ефросинина прислала свои объятия, а французский певец Мэтт Покора оставил трогательное послание.

Вы навсегда останетесь культовой парой, и Скай как нельзя лучше это подтверждает. Жизнь продолжается,

– написал Мэтт Покора.

Скелетонист Владислав Гераскевич назвал их отношения прекрасной историей любви и призвал держаться. Фехтовальщица Ольга Харлан, теннисистка Марта Костюк, ведущие Григорий Решетник и Алексей Дурнев, а также Андрей Бедняков и Влада Седан оставили теплые эмодзи в виде сердец и объятий.

Реакции звезд на развод Элины Свитолиной с Гаэлем Монфисом / Скриншоты из инстаграма

Добавим, что несколько дней назад звезда Элина Свитолина трогательно приветствовала дочку я с четырехлетием, опубликовав совместное фото на фоне захватывающего пейзажа.