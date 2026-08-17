37-річна зірка "Месників" Елізабет Олсен вперше стала мамою

Зірка "Месників" Елізабет Олсен та її чоловік, музикант Роббі Арнетт, стали батьками. У 37-річної акторки народилася перша дитина.

Про поповнення в родині повідомило видання Page Six.

Папараці сфотографували Олсен у Лос-Анджелесі в суботу, 15 серпня. На кадрах акторка тримає немовля в білому ерго-рюкзаку.

Представники знаменитості поки не підтвердили новину офіційно. Подружжя також не розкриває стать та ім'я дитини.

Акторка намагається не виставляти особисте життя напоказ. Про її вагітність стало відомо лише в червні, коли Елізабет сфотографували під час обіду в одному з ресторанів Лос-Анджелеса. Тоді вона була у білій сорочці, яка підкреслювала її вагітний живіт.

Що відомо про стосунки Елізабет Орсен і Роббі Арнетта?

Стосунки Олсен і Роббі Арнетта почалися у 2016 році. Вперше пара разом з'явилася на публічному заході у вересні наступного року – закохані відвідали вечірку з нагоди вручення премії Оскар. У липні 2019 року акторка та музикант заручилися. Згодом вони таємно одружилися, причому весілля відбулося ще до початку пандемії COVID-19 у 2020 році. Раніше Олсен неодноразово говорила про бажання створити сім'ю та стати мамою. Тепер її мрія здійснилася.

А невдовзі поповнення в родині очікує ще одна голлівудська зірка – Енн Гетевей. Акторка підтвердила, що разом із чоловіком Адамом Шульманом чекає на третю дитину.