Об пополнении в семье сообщило издание Page Six.

Папарацци сфотографировали Олсен в Лос-Анджелесе в субботу, 15 августа. На снимках актриса держит младенца в белом эрго-рюкзаке.

Представители знаменитости пока не подтвердили эту новость официально. Супруги также не раскрывают пол и имя ребенка.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Что известно об отношениях Элизабет Олсен и Робби Арнетта?

Актриса старается не выставлять личную жизнь напоказ. О ее беременности стало известно лишь в июне, когда Элизабет сфотографировали во время обеда в одном из ресторанов Лос-Анджелеса. Тогда она была в белой рубашке, которая подчеркивала ее беременный живот.

Отношения Элизабет Олсен и Робби Арнетта начались в 2016 году. Впервые пара вместе появилась на публичном мероприятии в сентябре следующего года – влюбленные посетили вечеринку по случаю вручения премии "Оскар". В июле 2019 года актриса и музыкант обручились. Впоследствии они тайно поженились, причем свадьба состоялась еще до начала пандемии COVID-19 в 2020 году. Ранее Олсен неоднократно говорила о желании создать семью и стать мамой. Теперь ее мечта сбылась.

А вскоре пополнение в семье ожидает еще одна голливудская звезда – Энн Хэтэуэй. Актриса подтвердила, что вместе с мужем Адамом Шульманом ждет третьего ребенка.