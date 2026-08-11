Для появления на красной дорожке Хэтэуэй выбрала джинсы с низкой посадкой, которые обнажали ее округлый живот. Но вместо восхищения образом некоторые пользователи начали обсуждать внешность будущей мамы и даже предположили, что ее беременный живот может быть ненастоящим. Энн не стала игнорировать странные комментарии. Она высказалась по поводу предположений людей на своей странице в инстаграме.

Актриса опубликовала видео, в котором показала, как готовилась к премьере фильма "Конец Оук-стрит" в Лос-Анджелесе.

К слову, ранее мы подробно рассказывали об этом выходе Энн Хэтэуэй и раскрыли, какие бренды она выбрала для своего образа на красной дорожке.

На видео Хэтэуэй видно, как стилисты работают над ее волосами и прикрепляют дополнительные пряди.

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Накладные волосы, настоящий живот,

– с иронией подписала ролик Энн.

Таким образом она дала понять, что в ее образе действительно были искусственные элементы, но к ее беременности это не имеет никакого отношения.

Кстати, это не первый случай, когда в сети распространяются различные домыслы о беременности знаменитостей. Ранее пользователи так же активно обсуждали Зендею. В сети распространяли ее якобы беременные фото.