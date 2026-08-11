Для появи на червоній доріжці Гетевей обрала джинси з низькою посадкою, які відкривали її округлий живіт. Та замість захоплення образом деякі користувачі почали обговорювати зовнішність майбутньої мами й навіть припустили, що її вагітний живіт може бути несправжнім. Енн не стала ігнорувати дивні коментарі. Вона висловилась про припущення людей на своїй сторінці в інстаграмі.

Акторка опублікувала відео, в якому показала, як готувалася до прем'єри фільму "Кінець Оук-Стріт" у Лос-Анджелисі.

До слова, раніше ми детально розповідали про цей вихід Енн Гетевей і розкрили, які бренди вона обрала для свого образу на червоній доріжці.

У відео Гетевей видно, як стилісти працюють над її волоссям і прикріплюють додаткові пасма.

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Фальшиве волосся, справжній живіт,

– з іронією підписала ролик Енн.

Таким чином вона дала зрозуміти, що в її образі справді були штучні елементи, але до її вагітності це не має жодного стосунку.

До речі, це не перший випадок, коли в мережі ширяться різні домисли про вагітність знаменитостей. Раніше користувачі так само активно обговорювали Зендею. У мережі поширювали її нібито вагітні фото.