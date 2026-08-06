Втім, історія виявилася черговим фейком, який не має нічого спільного з реальністю. Про це повідомило The U.S. Sun.

На вірусному знімку Зендея гуляє разом із Томом Голландом. Через ракурс і короткий топ могло здатися, що в акторки округлився живіт. Фото виглядало настільки правдоподібно, що багато шанувальників повірили в його справжність і навіть почали вітати пару з майбутнім поповненням.

Однак журналісти з'ясували, що це зображення було створене за допомогою штучного інтелекту. Насправді ж за основу взяли фото, зроблене ще у 2023 році в Лондоні, на якому Зендея має плаский живіт.

Попри те, що після появи фейкового кадру в мережі знову заговорили про можливу вагітність акторки, жодних підтверджень цим чуткам немає.

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До речі, це вже не перший випадок, коли Зендея та Том Голланд стають жертвами ШІ-маніпуляцій.

Раніше соцмережами ширилися несправжні світлини з їхнього нібито таємного весілля. Тоді акторка навіть особисто прокоментувала вірусні "весільні фото", наголосивши, що вони були створені за допомогою штучного інтелекту.