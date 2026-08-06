Впрочем, эта история оказалась очередным фейком, не имеющим ничего общего с реальностью. Об этом сообщило издание The U.S. Sun.

На вирусном снимке Зендея гуляет вместе с Томом Холландом. Из-за ракурса и короткого топа могло показаться, что у актрисы округлился живот. Фото выглядело настолько правдоподобно, что многие поклонники поверили в его подлинность и даже начали поздравлять пару с будущим пополнением.

Однако журналисты выяснили, что это изображение было создано с помощью искусственного интеллекта. На самом деле за основу взяли фото, сделанное еще в 2023 году в Лондоне, на котором у Зендеи плоский живот.

Несмотря на то, что после появления фейкового кадра в сети снова заговорили о возможной беременности актрисы, никаких подтверждений этим слухам нет.

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Кстати, это уже не первый случай, когда Зендея и Том Холланд становятся жертвами ИИ-манипуляций.

Ранее в соцсетях распространялись поддельные фотографии с их якобы тайной свадьбы. Тогда актриса даже лично прокомментировала вирусные "свадебные фото", подчеркнув, что они были созданы с помощью искусственного интеллекта.