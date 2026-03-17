Зендея появилась на шоу Jimmy Kimmel Live, чтобы прорекламировать новый фильм "Любит не любит", в котором снялась вместе с Робертом Паттинсоном.

Ранее стилист Зендеи Ло Роуч сообщил Access Hollywood, что актриса уже вышла замуж за Тома Холланда. Звезда сериала "Эйфория" не подтвердила, правда ли это, но высказалась о фотографиях с якобы свадьбы.

Я уверен, что ты знаешь, что интернет сходит с ума от историй о том, что ты, возможно, действительно замужем за Томом,

– сказал Джимми Киммел.

На что Зендея ответила: "Правда? Я ни одной не видела", а потом заговорила о "свадебных фотографиях".

Многих людей они обманули. Когда я просто гуляла в реальной жизни, люди говорили: "О Боже, ваши свадебные фотографии великолепны", а я отвечала: "Дорогой, это искусственный интеллект. Они не настоящие",

– отметила актриса.

Она добавила, что "многие близкие ей люди считали их настоящими и разозлились, что не получили приглашения".

Зендея на шоу Jimmy Kimmel Live: смотрите видео онлайн

