На днях в Лос-Анджелесе она продемонстрировала один из своих самых смелых образов для беременных. Об этом написало издание VOGUE. На красной дорожке Энн не побоялась обнажить живот и продемонстрировала стильный look, который легко можно адаптировать для повседневной жизни.

На премьеру фильма "Конец Оук-стрит" в США Хэтэуэй пришла в светло-голубом топе с высоким воротником от Prabal Gurung. Спереди он был укороченным и оставлял живот открытым, а сзади переходил в длинный шлейф. Особенно эффектно смотрелась ярко-красная подкладка, которая была видна при движении.

Топ актриса сочетала с широкими синими джинсами с низкой посадкой от La Ligne и красными туфлями на каблуке Aquazzura.

Образ дополнили украшения от Bulgari, которые украшали ее уши и руки, а также яркий макияж с красной помадой.

Энн Хэтэуэй / Фото Getty Images

Кстати, ранее мы рассказывали, что Энн Хэтэуэй продемонстрировала кроссовки, которые могут вытеснить легендарные Adidas Samba.