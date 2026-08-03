Именно такие кроссовки все чаще появляются в образах модниц. К этому тренду присоединилась и актриса Энн Хэтэуэй. На это обратило внимание модное издание InStyle.

Энн Хэтэуэй вышла в свет в кроссовках Adidas Tokyo с принтом зебры, которые стали главным акцентом ее монохромного коричневого образа. Благодаря необычному принту даже лаконичный наряд выглядел стильно и современно. Свой образ знаменитость дополнила черной сумкой и массивными солнцезащитными очками.

Энн Хэтэуэй в Нью-Йорке / Фото Getty Images

Модные эксперты отмечают, что в этом сезоне именно кроссовки с анималистическими принтами могут стать новыми фаворитами модниц, постепенно вытесняя однотонные модели, которые доминировали последние несколько лет.

Добавим, что сейчас Энн Хэтэуэй ждет ребенка. Несмотря на беременность, актриса продолжает работать и регулярно появляется на публике, демонстрируя стильные и удобные летние образы.