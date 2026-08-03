Саме такі кросівки дедалі частіше з'являються в образах модниць. До тренду долучилася й акторка Енн Гетевей. На це звернуло увагу модне видання InStyle.
Енн Гетевей вийшла у світ у кросівках Adidas Tokyo із зебровим принтом, які стали головним акцентом її монохромного коричневого образу. Завдяки незвичайному принту навіть лаконічне вбрання мало стильний і сучасний вигляд. Свій аутфіт знаменитість доповнила чорною сумкою та масивними сонцезахисними окулярами.
Енн Гетевей в Нью-Йорку / Фото Getty images
Модні експерти зазначають, що цього сезону саме кросівки з анімалістичними принтами можуть стати новими фаворитами модниць, поступово витісняючи однотонні моделі, які домінували останні кілька років.Читайте більше новин за менший час Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Додамо, що зараз Енн Гетевей чекає на дитину. Попри вагітність, акторка продовжує працювати та регулярно з'являється на публіці, демонструючи стильні й комфортні літні образи.