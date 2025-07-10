Просторі кімнати й багато книг: Емма Антонюк показала квартиру, яку орендує в центрі Києва

Українська інтерв'юерка Емма Антонюк провела екскурсію своїм помешканням. Вона орендує квартиру в центрі Києві, однак відмовилася називати суму, яку платить, лише зазначила, що гроші – не маленькі.

З прибиранням житла Еммі допомагає хатня робітниця, яка приходить щотижня. У квартирі інтерв'юерки є коридор, кухня-вітальня, спальня та ванна кімната, пише Show 24 з посиланням на проєкт "По хатах" від Люкс ФМ.

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У коридорі є поличка, де вона зберігає книги – здебільшого непрочитані. Кухня в Емми доволі простора та світла. До холодильника прикріплений листочок, куди вона записує справи, які має зробити протягом дня.

Кухня з'єднана з вітальнею, де є ще одна шафа з книгами, але вже з прочитаними. У кімнаті також стоїть бігова доріжка, проте там Антонюк сушить одяг. Інтерв'юерка каже, що побігала на ній три рази.

Кухня-вітальня у квартирі Емми Антонюк: скриншоти з відео

Спальня – велика та зроблена у світлих кольорах, там теж є поличка з книгами. Крім того, є ліжко, шафа з одягом та поличка, де стоять парфуми, шкатулки з прикрасами Емма зберігає на підвіконні.

Ванна кімната – невеличка. В Емми Антонюк є багато доглядової та декоративної косметики.

Спальня та ванна кімната у квартирі Емми Антонюк: скриншоти з відео

Огляд квартири Емми Антонюк: дивіться відео онлайн

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