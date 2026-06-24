Тіна Кароль заінтригувала несподіваною реакцією на вагітність 43-річної Енн Гетевей

Голлівудська акторка Енн Гетевей вагітна втретє. Ця новина викликала чимало обговорень у соцмережах – своєю думкою поділилась і Тіна Кароль.

Співачка відреагувала на один з дописів у тредсі, де ділилися думками щодо Енн Гетевей. Одна з користувачок заговорила про стереотипи щодо віку.

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"Цікаво, а гінеколог сказав Енн Гетевей, що вона в 43 роки вже "старородяща"? І що вона собі думає, коли вирішила стати "старою мамою"? Думаю, що їй за вік ніхто нічого не каже", – висловилась жінка.

Тіна Кароль заінтригувала шанувальників лаконічною відповіддю. Видається, співачка натякає, що й сама задумується про материнство. У січні цього року їй виповнився 41 рік.

Тепер я знаю, де знайду підтримку,

– написала артистка.

Нагадаємо, зірка фільму "Диявол носить Прада" Енн Гетевей 19 червня повідомила про вагітність. Акторка та її чоловік Адам Шульман виховують двох синів: 10-річного Джонатана та 6-річного Джека.

Що відомо про особисте життя Тіни Кароль?

Тіна Кароль виховує сина Веніаміна від шлюбу з Євгеном Огіром. Це єдина дитина співачки. Після втрати чоловіка артистка не мала публічних стосунків.

Співачка не приховувала, що мріє стати мамою вдруге. Два роки тому в одному з роликів вона заперечила використання препарату "Оземпік". Тіна Кароль пояснила, що хоче знову народити дитину.