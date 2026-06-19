Зірка фільму "Диявол носить Прада" Енн Гетевей втретє стане мамою

Американська акторка Енн Гетевей повідомила про вагітність. Володарка премій Оскар та "Золотий глобус" чекає на третю дитину від свого чоловіка, актора Адама Шульмана.

Радісною звісткою Гетевей поділилась сьогодні, 19 червня, на своїй сторінці в інстаграмі.

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Енн Гетевей опублікувала відео під пісню Baby I'm Yours, яку виконує Барбара Льюїс. Вона з'явилась у кадрі у вільній білій сукні та показала округлий животик. Акторка виглядала щасливою.

Журнал People звернувся до Гетевей за коментарем, але вона не відповіла. Нагадаємо, що зірка фільму "Диявол носить Прада" та Адам Шульман уже виховують двох синів: 10-річного Джонатана та 6-річного Джека.

Що відомо про особисте життя Енн Гетевей?

Енн Гетевей та Адам Шульман одружилися у 2012 році. У 2016 році в подружжя народився син Джонатан, а у 2019-му на світ з'явився Джек.

Гетевей та Шульман знайомі з 2008 року. В інтерв'ю британському журналу Harper's Bazaar акторка поділилась, що сказала спільному другу: "Я вийду заміж за цього чоловіка. Гадаю, він вважав мене трохи божевільною, що я й роблю, але я також хороша людина".

Раніше Енн зізнавалась, що пережила викидень у 2015 році.