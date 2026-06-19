Про це повідомляє People.

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Малія та Саша Обами з'явились на сцені разом з батьками на урочистому відкритті масштабного комплексу в південній частині Чикаго. Там є музей, численні концертні та розважальні майданчики, громадський парк і нова філія Чиказької публічної бібліотеки.

Малія обрала для заходу світло-сірий піджак і спідницю в тон, а взула сірі туфлі-човники з гострим носком. Дівчина розпустила своє довге хвилясте волосся і зробила макіяж.

Саша одягла білий топ з відкритим плечем та спідницю нижче колін, а доповнила свій образ великим коричневим шкіряним поясом. З аксесуарів вона обрала сережки та каблучки. Донька Обами зібрала волосся у хвіст і взула босоніжки на підборах з ремінцями, оздобленими бісером.

Малія та Саша Обами / Фото Getty Images

На церемонії виступили Стіві Вандер, Брюс Спрінгстін, Боно та Дженніфер Гадсон. Серед присутніх також були Джо та Джилл Байдени, Білл та Гілларі Клінтон, Джордж і Лора Буш, пише ELLE.

Що треба знати про доньок Обами?

Доньки Барака та Мішель Обами здебільшого уникали публічного життя з того часу, як їхня родина залишила Білий дім. Лише зрідка дівчата з'являлись на великих заходах разом з батьками.

27-річна Малія побудувала кар'єру в кіноіндустрії та періодично з'являлась на червоних доріжках. Вона співпрацювала з актором та коміком Дональдом Гловером, зокрема над мінісеріалом Swarm і своїм режисерським дебютом короткометражного фільму, який називається The Heart.

Фільм представили на великих кінофестивалях. Зокрема, на Міжнародному кінофестивалі в Торонто (2023), на кінофестивалі в Тельюрайді й на кінофестивалі "Санденс" (2024).

Малії та Саші було 10 та 7 років відповідно, коли їхній батько переміг на президентських виборах у 2008 році. Барак Обама залишив свою посаду у 2017 році, коли донькам було 18 та 15 років.