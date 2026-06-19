Об этом сообщает People.

Читайте также: Анджелина Джоли призналась в кризисе после развода с Питтом и рассказала, как её поддержали дети

Малия и Саша Обамы появились на сцене вместе с родителями на торжественном открытии масштабного комплекса в южной части Чикаго. Там есть музей, многочисленные концертные и развлекательные площадки, общественный парк и новый филиал Чикагской публичной библиотеки.

Малия выбрала для мероприятия светло-серый пиджак и юбку в тон, а на ноги надела серые туфли-лодочки с острым носком. Девушка распустила свои длинные волнистые волосы и нанесла макияж.

Саша надела белый топ с открытым плечом и юбку ниже колен, а дополнила свой образ большим коричневым кожаным ремнем. Из аксессуаров она выбрала серьги и кольца. Дочь Обамы собрала волосы в хвост и надела босоножки на каблуке с ремешками, украшенными бисером.

Малия и Саша Обамы / Фото Getty Images

На церемонии выступили Стиви Уандер, Брюс Спрингстин, Боно и Дженнифер Хадсон. Среди присутствующих также были Джо и Джилл Байдены, Билл и Хиллари Клинтон, Джордж и Лора Буш, пишет ELLE.

Что нужно знать о дочерях Обамы?

Дочери Барака и Мишель Обамы в основном избегали публичной жизни с тех пор, как их семья покинула Белый дом. Лишь изредка девушки появлялись на крупных мероприятиях вместе с родителями.

27-летняя Малия сделала карьеру в киноиндустрии и периодически появлялась на красных дорожках. Она сотрудничала с актёром и комиком Дональдом Гловером, в частности над мини-сериалом Swarm и своим режиссёрским дебютом – короткометражным фильмом под названием The Heart.

Фильм был представлен на крупных кинофестивалях. В частности, на Международном кинофестивале в Торонто (2023), на кинофестивале в Теллурайде и на кинофестивале "Сандэнс" (2024).

Малии и Саше было 10 и 7 лет соответственно, когда их отец победил на президентских выборах в 2008 году. Барак Обама покинул свой пост в 2017 году, когда дочерям было 18 и 15 лет.